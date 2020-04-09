Чернобыль, Украина, 9 апреля 2020, 10:52 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, сообщили 9 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В пресс-службе заверили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в норме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ГСЧС спрогнозировали, что к зиме может выгореть вся Украина, если люди не перестанут жечь сухую траву.
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