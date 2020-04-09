Чернобыль, Украина, , 10:52 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, сообщили 9 апреля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами. Всего к тушению привлечены 326 человек и 84 единиц техники, из них от ГСЧС 271 человек личного состава и 60 единиц техники (в том числе шесть единиц авиационной техники)», — сказано в сообщении.

В пресс-службе заверили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ГСЧС спрогнозировали, что к зиме может выгореть вся Украина, если люди не перестанут жечь сухую траву.

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