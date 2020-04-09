Абакан, 9 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Лесной пожар в Таштыпском районе Хакасии ещё не локализован, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.
В Абазинском лесничестве продолжается борьба с огнём в труднодоступной таёжной местности. Сильный порывистый ветер и отсутствие сотовой связи усложняют ситуацию.
Площадь возгорания — 10 га. В тушении задействовано восемь работников лесничества, шесть местных жителей и одна единица техники. Кроме того, на место возгорания отправились сотрудники МВД.
Предварительной причиной пожара специалисты назвали человеческий фактор. Благодаря авиамониторингу возгорание выявили на начальной стадии — в значительном удалении от дорог в горном районе.
Огонь в основном тушат вручную — с помощью воздуходувок, ранцевых опрыскивателей и так далее.
В министерстве напомнили, что в Хакасии в текущем пожароопасном сезоне это третье возгорание в тайге. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует особый противопожарный режим.
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