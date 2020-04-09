Акрон, США, , 10:39 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Айзея Чепмен застрелен около своего дома в городе Акрон (штат Огайо, США). Об этом 8 апреля сообщает MMA Junkie.

Полиция прибыла на место после вызова о стрельбе в 21:40 по местному времени. Они обнаружили 30-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Его доставлен в больницу, где позже он скончался.

Сообщается, что личность убийцы не установлена, и он до сих пор находится на свободе.

Чепмен выступал в организации Bellator в лёгком весе. За карьеру в ММА он одержал девять побед (пять — досрочно) и потерпел четыре поражения. Последний бой он провёл 26 октября 2019 года, уступив американцу Патрику Миксу.