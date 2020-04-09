Киев, , 10:34 — REGNUM Полиция эвакуировала более ста человек из 10-го корпуса Александровской больницы для проверки сообщения о минировании. Об этом заявила пресс-секретарь Печерского районного отдела полиции Оксана Тищенко, в эфире телеканала 112.ua.

«Больных было примерно 70 человек, администрация больницы перевела их в другой корпус. Это кардиологическое отделение, поэтому мы не можем говорить, были ли там больные коронавирусом», — рассказала она.

В результате проверки взрывное устройство не обнаружено. Полицейские устанавливают личность «минёра».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию Киева поступило сообщение, что в одном из корпусов Александровской больницы, в которой лечат больных COVID-19, заложено взрывное устройство, мощность которого эквивалентна мощности пяти килограммов тротила. 9 апреля в 4:00 мск должен был произойти взрыв.

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