Благовещенск, , 10:36 — REGNUM На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 10 природных пожаров на общей площади 1275 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Из 10 пожаров ликвидировано 6 на площади 1202 гектаров в Магдагачинском, Свободненском, Завитинском и Благовещенском районе. Продолжается борьба с четырьмя пожарами на общей площади 73 гектара в Бурейском, Свободненском и Селемджинском районах.

«Одно возгорание локализовано в Свободненском районе в 9 км от села Рогачевка на площади 7 гектаров. На его тушении работают 15 десантников-пожарных Амурской авиабазы и лесохраны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная борьба с природными пожарами началась в Амурской области.