Лондон, , 10:26 — REGNUM Житель Лондона Лерун Хусейн был задержан охраной после налета на тележку с оборудованием в больнице Королевского колледжа в Южном Лондоне, сообщает The Telegraph. Попытка украсть четыре защитные маски обошлась ему в 3 месяца заключения.

В прокуратуре заявили, что кража потенциально могла оказать глубокое воздействие на больницу на фоне нехватки средств индивидуальной защиты по всей системе здравоохранения.

Больница, в которой произошел инцидент, — одна из самых оживленных в столице Великобритании, там проходят лечение многие пациенты с коронавирусом.