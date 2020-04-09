Соледар, ДНР, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 118 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 9 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 37 мин калибра 120 мм, 25 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Горловка (посёлок шахты 6/7), Крутая Балка, Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Ясное, Петровское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Зайцево мина упала на территории частного домовладения, повредив фасад дома, хозяйственные постройки и уничтожив домашних животных. О жертвах среди мирных жителей ДНР не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ повредили несколько линий электропередачи, обесточив населённые пункты Спартак и Широкая Балка.

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