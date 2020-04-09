Саратов, , 10:05 — REGNUM В поселке Красный Октябрь Саратовской области жители заявили о массовой вырубке леса. Свое возмущение люди высказывают в Instagram, выкладывая видео с пеньками в группу Saratov_trash,

Так, один из авторов видео рассказал, что 6 апреля на месте бывшего леса заметил сплошные пеньки. Причём три дня назад все деревья были на месте.

«А теперь лес уничтожается, свежие срезы, дубовая роща. Лес вырублен целыми полянами. Такими темпами скоро здесь вообще не останется леса», — опасается автор.

Пользователи в комментариях назвали ситуацию ужасной. В минприроды Саратовской области откликнулись на сообщения граждан, попросив уточнить автора координаты места предполагаемой вырубки леса для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чердаклинском районе Ульяновской области выявлена рубка леса, которую правоохранители считают незаконной. Ущерб оценивается на 2 млн рублей.

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