Нижний Новгород, , 09:57 — REGNUM В Нижегородской области устанавливают причину пожара в жилом доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в деревне Соловьиха Воскресенского района поступило дежурному в ночь на 9 апреля.

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«В результате пожара сгорел дом с надворной постройкой на площади 96 кв. м», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. Трое из них были доставлены в районную больницу.

https://twitter.com/52mchsgov/status/1248100025135239168

По уточнённым данным, на месте пожара были обнаружены два тела, предположительно детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в результате пожара в частном доме в Нижнем Новгороде погиб мужчина. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.