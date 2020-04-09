с. Копорье, , 09:55 — REGNUM Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело по результатам доследственной проверки после обрушения козырька входа крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Разрушенный вход в крепость Копорье. Пресс-служба СУ СК по Ленобласти

О происшествии стало известно еще 11 марта 2020 года, после того как информация появилась в СМИ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным разобраться в случившемся.

Прибывшие на место специалисты обнаружили, что федеральный памятник архитектуры, чья история берет начало в XIII веке, находится в аварийном состоянии. Вход в Копорскую крепость над арочным проемом Приворотного комплекса был оборудован металлическим козырьком с опорой на деревянные брусья. Однако после того как часть кирпичной кладки старинного сооружения начала осыпаться, козырек разрушился, а вход в крепость был завален камнями.

Помимо этого следователи установили, что состояние памятника архитектуры еще в 2015 году было признано неудовлетворительным, а в 2019 году — аварийным, но в крепости продолжались экскурсии и доступ для посетителей не был ограничен.

«Таким образом при проведении экскурсий оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

По уголовному делу произведен осмотр места происшествия. Получены правоустанавливающие документы. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Каменная крепость Копорье была сооружена в 1280 году. Через два года укрепление было разрушено и вновь восстановлено только в 1297 году. В 1925 году постройка была взята под охрану государства, в 1944 году признана историческим памятником.

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