Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM В Свердловской области в 2020 году зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Всего с начала года порядка 100 велосипедистов привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения (ПДД).

Дорожные инспекторы обращают внимание водителей велосипедов, выезжающих на проезжую часть, на необходимость соблюдать Правила дорожного движения. В Госавтоинспекции отметили, что велосипедистам моложе 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.

Напомним, что в 2019 году на Среднем Урале произошло 96 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей велосипедов. В таких ДТП погибли четыре человека и 92 были травмированы (из них 30 — несовершеннолетние).