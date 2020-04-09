Нур-Султан, , 09:46 — REGNUM 395 административных и жилых зданий в трех северных регионах Казахстана пострадали от ураганного ветра с 6 по 8 апреля. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Юрий Ильин 9 апреля на брифинге.

По его словам, ветер повредил 210 объектов в Акмолинской области, 92 — в Кустанайской области, 93 — в Северо-Казахстанской области. Замминистра отметил, что непогода привела к веерному отключению электроснабжения — ветер оборвал провода на линиях электропередач.

Ильин добавил, что энергетики восстановят электроснабжение во всех трех регионах к 18:00 (15:00 мск) 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганноый ветер сорвал 160 крыш в северных регионах Казахстана. Два человека скончались от травм, полученных сорванной кровлей.

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