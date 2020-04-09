Саратов, , 09:26 — REGNUM Следственные органы Саратова проводят проверку по факту обнаружения ребёнка, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Выяснилось, что 8 апреля днем на пересечении улиц Вавилова и Астраханской в Саратове к прохожим обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что следуя по расположенной неподалеку аллейке, она обнаружила на земле ребенка. На место происшествия выехала бригада скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели мальчика, которому предварительно около 5-месяцев. Телесных повреждений при внешнем осмотре у ребенка не выявлено. Малыша госпитализировали в лечебное учреждение для проведения обследования и оказания необходимой помощи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и ведут поиск родителей мальчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие возбудило уголовное дело по факту оставления новорожденного ребёнка в коляске у подъезда дома.

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