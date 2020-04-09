Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM На Урале в Михайловске завершилась проверка школы, в которой учащийся получил травму во время урока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам надзорных мероприятий внесено представление, согласно которому директор школы и педагог получили дисциплинарные взыскания.

Инцидент произошёл 19 февраля 2019 года во время уроков. В тот день восьмиклассника привлекли к уборке снега на территории учебного учреждения, в ходе которой ребёнок получил травму руки. Он был госпитализирован и в больнице ему наложили под местным наркозом два шва.

В ходе организованной прокурорской проверки установлено, что инцидент стал возможен из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством школы и педагогом.