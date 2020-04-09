Казань, , 09:13 — REGNUM По решению суда в Казани судебные приставы приостановили деятельность кафе «Кебаб Сити» по улице Пушкина, сообщает пресс-служба управления ФССП по Татарии.

Деятельность кафе приостановлена на 60 суток из-за нарушения постановления кабмина РТ «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Судебные приставы опечатали и опломбировали входные двери помещения. По материалам дела, заведение оказывало услуги по организации питания населению.

Незаконное возобновление деятельности будет грозить руководству кафе административной и уголовной ответственностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районные суды Татарии поступило распоряжение Верховного суда республики с поручением приостановить все дела, которые были возбуждены по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

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