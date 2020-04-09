Дамаск, , 09:05 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» восьмерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом 9 апреля сообщается на официальной странице министерства обороны страны в Twitter.

По данным военного ведомства, повстанцы были убиты в районах проведения спецопераций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Ранее правительство Турции опубликовало заявление, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции сократит число спецопераций на оккупированных территориях Сирии.

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