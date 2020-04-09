Луганск, , 09:01 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили 9 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, огонь вёлся с позиций ВСУ в районе населённого пункта Луганское в направлении населённого пункта Калиновка. Было выпущено в общей сложности 19 мин калибра 82 мм.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЛНР и Украина согласовали обмен пленными по формуле «11 на 8». Он будет проведён не позднее 17 апреля.

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