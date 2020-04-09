Санкт-Петербург, , 08:47 — REGNUM Неизвестный злоумышленник с ножом совершил разбойное нападение на аптеку на улице Восстания в Центральном районе Санкт-Петербурга. Идет поиск преступника.

Аптека в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о нападении, которое произошло 8 апреля, в полицию сообщила фармацевт, женщина 1979 года рождения.

Как установлено, в аптеку вошел злоумышленник и, угрожая ножом, пытался похитить денежные средства.

«После того, как женщина закрылась в подсобном помещении, неизвестный преступник скрылся с места происшествия», — отметили в Главке МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Напомним, в первые дни апреля в Петербурге произошло несколько случаев нападения на курьеров, доставляющих еду. Депутат Заксобрания Алексей Цивилев призвал усилить охрану гипермаркетов и парковок рядом с ними, поскольку там могут происходить случаи нападения на граждан с целью хищения продуктов питания.

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