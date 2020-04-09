Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM В Свердловской области сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» не принимают оплату за теплоснабжение и электроэнергию на дому в период ограничительных мероприятий, введённых из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

«Если кто-то, представляясь энергетиком, предлагает оплатить квитанцию на дому, произвести поверку или замену счетчика, остерегайтесь: так действуют мошенники!» — предостерегли в «ЭнергосбыТ Плюс».

В пресс-службе также попросили граждан быть бдительными и предупредить своих родственников и пенсионеров, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

Энергетики отметили, что оплату коммунальных услуг можно произвести дистанционно на сайте компании или через мобильное приложение.