Екатеринбург, 9 апреля 2020, 08:34 — REGNUM В Свердловской области сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» не принимают оплату за теплоснабжение и электроэнергию на дому в период ограничительных мероприятий, введённых из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе также попросили граждан быть бдительными и предупредить своих родственников и пенсионеров, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.
Энергетики отметили, что оплату коммунальных услуг можно произвести дистанционно на сайте компании или через мобильное приложение.