Село Сакмара, Оренбургская область, , 08:47 — REGNUM В Самарском районе Оренбургской области с серьезной травмой госпитализирован четырехлетний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту получения ребенком травмы полиция проводит проверку. Как утверждает мать мальчика, на сына упал детский шкаф.

Ребенок доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Медики диагностировали у дошкольника перелом плеча.

В ходе проверки полицейским предстоит дать правовую оценку действиям родителей. Предохранители подчеркнули, что взрослым не следует ославлять маленьких детей без присмотра.