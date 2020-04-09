Чита, , 08:30 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая обстановка с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным пресс-службы забайкальского губернатора, ещё четыре пациента направлены в медучереждения региона с подозрением на наличие COVID-19.

Как пояснила сегодня, 9 апреля, руководитель регионального ведомства Светлана Лапа, трое граждан прибыли в Забайкалье из Москвы и один — поездом «Москва-Владивосток» — из Улан-Удэ. Круг всех контактных сил ещё только предстоит установить.

Помимо вышеописанных случаев, в медучереждениях Забайкальского края находятся три человека с подтвержденным диагнозом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля, в 82 регионах России выявили 8672 случая коронавируса. Ранее сообщалось, что помимо женщины, прибывшей в Читу из Москвы, положительные результаты на наличие COVID-19 оказались у пациентки, которая, прибыв в край из Москвы, находилась в Улетах.

После введения режима самоизоляции, власти региона пошли на беспрецедентные меры, предписав уходить на карантин всем гражданам, прибывшим в Забайкалье из других регионов.

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