Париж, 9 апреля 2020, 08:28 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Франции Кристиан Бонне скончался в возрасте 98 лет в доме престарелых в департаменте Морбиан, сообщает Le Figaro.
«Вступив в политику, как кто-то входит в религию», Кристиан Бонне продолжал интересоваться общественными делами после 46 лет карьеры.
«Наша страна теряет упрямого республиканца и требовательного государственного служащего», — написал в Twitter действующий министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.
Напомним, Кристиан Бонне проработал в правительстве девять лет. Занимал пост главы МВД Франции с 1977 по 1981 год. Кристиан Бонне также был сенатором от департамента Морбиан в течение 18 лет (1983−2001).