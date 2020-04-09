Самара, , 08:21 — REGNUM Два человека погибли в дорожном происшествии на трассе М-5 «Урал» в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 8 апреля около 966-го км автотрассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, автомобиль «Шевроле», за рулем которого находился мужчина 1955 года рождения, ехал со стороны Сызрани в направлении Тольятти. Он не уступил дорогу при перестроении попутному грузовому автомобилю «Ман», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

Отмечается, что грузовик не менял направление движения. В результате автомашины столкнулись. От удара легковушка выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автомашиной «Вольво», которой управлял мужчина 1969 года рождения. Затем «Шевроле» вновь отбросило на свою полосу движения, где автомашина опять столкнулась с грузовиком «Ман».

В результате аварии две женщины — пассажирки автомашины «Шевроле» скончались. Водитель этого легкового автомобиля и его пассажир — женщина 1975 года рождения были доставлены в больницу с различными травмами.

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