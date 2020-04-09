Омск, , 08:04 — REGNUM В Омской области из-за бушевавшей 7−8 апреля непогоды — порывов ветра до 31 м/с — пострадали свыше 200 населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Среди жителей региона пострадавших нет, частично повреждены кровли 69 зданий и сооружений.

«В целях снижения последствий стихийного бедствия» 8 апреля омский губернатор Александр Бурков подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Устанавливается региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Бурков поручил организовать мероприятия по ликвидации последствий непогоды. В Омске и муниципальных районах, пострадавших от стихии, ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области сильный ветер валил деревья и слабо закреплённые конструкции.

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