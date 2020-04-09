Курган, , 07:41 — REGNUM В деле бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова выявлены новые эпизоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, Олега Рожкова задержали и арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий в конце марта. Следствие сообщало, что в мае 2017 года между МЧС России и закрытым акционерным обществом НПО «Курганский завод СпецТехники» был заключён государственный контракт на поставку робототехнического оборудования стоимостью 94,41 млн рублей. В марте — апреле 2018 года Олег Рожков, зная о существенных недостатках продукции, которую невозможно использовать, составил и подписал акты её приёмки. На основании подложной документации исполнитель заказа необоснованно получил более 56,5 млн рублей от МЧС России.

Новые эпизоды касаются растраты. По версии следствия, Олег Рожков в период с января 2017 года по сентябрь 2019 года премировал одного из начальников подчинённого ему подразделения. Часть этих премий стала некими представительскими расходами. Растрата средств МЧС России составила не менее 200 тыс. рублей.

Кроме того, как полагает следствие, в феврале 2020 года Олег Рожков незаконно использовал в личных целях специализированную и спасательную технику ГУ МЧС России по Курганской области.

Отмечается, что 28 марта 2020 года по ходатайству следователя Олег Рожков заключён под стражу, и 8 апреля данная мера оставлена без изменений.

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