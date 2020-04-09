Москва, , 07:21 — REGNUM Шестнадцать человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Москве, 9 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Все они находятся в больнице. Еще четыре человека погибли. На момент происшествия в здании находилось 48 постояльцев и 5 сотрудников пансионата. 28 человек доставлены в социально-реабилитационный центр департамента социальной защиты российской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в четырехэтажном здании дома престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве произошел пожар.

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