Кызыл, , 05:25 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0 в Туве, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что сейсмособытие произошло около 00:29 по местному времени (21:29 по московскому). Эпицентр землетрясения находился в координатах 51,98 градуса северной широты и 93,33 градуса восточной долготы. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,0 произошли в Индонезии. Пострадавших не было.