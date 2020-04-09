Хабаровск, , 05:35 — REGNUM Экологи Всемирного фонда дикой природы выразили обеспокоенность в связи с прорывом дамбы на молибденовой шахте и утечкой ядовитых веществ в сопредельной с российским Дальним Востоком провинции Хэйлунцзян.

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Как сообщила официальная китайская газета Синьхуа, 28 марта на молибденовой шахте в Хэйлунцзян произошёл прорыв дамбы на хвостохранилище. В воду реки Хулань попали вредные, ядовитые вещества.

По данным издания, 31 марта утечку удалось остановить, однако в воде прилегающих рек выявлено превышение вредных веществ, например, молибдена в 0,6 раза. Содержание нефтепродуктов и показатель химического потребления кислорода превышены, соответственно, в 1,8 и 0,3 раза.

Власти КНР принимают все необходимые меры — строительство дамб, добавление в воду активированного угля, флокулянта для её очищения. В то же время в городах Тели и Суйхуа приостановлен водозабор из реки, жителей обеспечивают водой из альтернативных источников.

«К утру 5 апреля фронт загрязнения преодолел более 200 км и достиг реки Хулань, притока реки Сунгари, впадающей в Амур. Таким образом создаётся и угроза загрязнения самого Амура. Любое загрязнение опасно для биоты Амура. Хотя, чем ниже по течению оно проходит, тем больше разбавляется. Вместе с тем, оценить опасность можно, зная концентрацию загрязняющих веществ», — цитирует директора Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, кандидата химических наук Петра Осипова «Губерния».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году из-за разлива фенола на химическом производстве в КНР на реке Амур произошла экологическая катастрофа. На ликвидацию последствий ушло несколько лет.