Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Полицейским удалось обнаружить тело восьмилетнего Гидеона Маккина, который является правнуком сенатора США Роберта Кеннеди, передает телеканал CNN.

Сообщается, что его тело нашли на глубине около 7,5 метров, в 600 метрах от места, где обнаружили тело его матери. По версии его отца Дэвида Маккина, его супруга вместе с ребенком играли в мяч на берегу, однако мяч улетел в воду. Тогда Мэйв Кеннеди вместе с сыном отправились на каноэ за мячом. Из-за течения или ветра лодку унесло от берега.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля полиция обнаружила тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Мэйв у берегов Чесапикского залива. Она вместе с сыном пропала вечером 3 апреля.

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