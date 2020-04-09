Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 04:17 — REGNUM В Ягоднинском районе Магаданской области 8 апреля в 10 км от посёлка Дебин в водоеме, расположенном на территории золотодобывающей компании, обнаружен затопленный бульдозер, в кабине которого находилось тело 39-летнего водителя.

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Следователи проводят проверку по факту смерти работника. В разработке две версии: нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, пишет «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти двух школьников, тела которых нашли в водоёме села Грачёвка Усманского района.