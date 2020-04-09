Москва, , 03:25 — REGNUM Соболезнования близким жертв пожара в доме престарелых на западе Москвы выразил московский мэр Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Мэр заверил, что будет проведено детальное расследование обстоятельств пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля из-за возгорания в четырехэтажном здании дома престарелых «Третий возраст» в Москве погибли четыре человека.

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