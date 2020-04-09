Москва, , 01:14 — REGNUM Количество жертв пожара в доме престарелых на западе Москве возросло до четырех, 9 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее стало известно о двух погибших в ходе происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту возгорания в здании дома престарелых на 3-й Мякининской улице российской столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы назвали предварительную причину пожара в доме престарелых