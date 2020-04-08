Москва, , 22:54 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице на западе столицы произошел из-за возгорания кабеля электропроводки в подвале здания. Об этом Собянин написал сегодня, 8 апреля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«В частном пансионате для престарелых произошло возгорание проводки в подвале здания. Большинство проживающих граждан спасены. Работы продолжаются», — пишет Собянин.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/1247970187460182016

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в результате пожара погибли два человека.