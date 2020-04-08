Москва, , 22:41 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве. Об этом 8 апреля сообщил журналистам представитель экстренных служб.

Информация о пожаре в четырёхэтажном доме престарелых «Третий возраст» поступила в ГУ МЧС по городу в 21:42 мск. Возгорание произошло на минус первом этаже здания. Локализация пожара на площади 15 кв. метров была объявлена в 22:15 мск. Пожар был ликвидирован полностью в 22:20.

По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек. Информация о пострадавших не сообщается. Из здания были спасены 13 и эвакуированы 50 человек. Временно люди размещены в подъехавших на место ЧП автобусах.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Согласно предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за проблем с электрокабелем.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации людей из загоревшегося дома престарелых на западе Москвы.

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