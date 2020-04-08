Киев, , 22:36 — REGNUM В Киеве неизвестный сообщил о минировании 10-го корпуса Александровской клинической больницы, сообщил 8 апреля ресурс «Киев оперативный».

Злоумышленник заявил, что якобы заложил 5 кг тротила и в 4:00 мск должен произойти взрыв.

Полиция выехала для проверки сообщения. Об эвакуации больных не сообщается.

Напомним, Александровская больница находится в центре Киева. В ней лечат людей, заразившихся COVID-19. Ранее в 10-м корпусе больницы был проведён ремонт. В корпус переехало отделение нейрохирургии из 7-го корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве эвакуировали посетителей Дворца спорта из-за сообщения о минировании.

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