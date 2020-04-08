Рязань, , 22:21 — REGNUM Возгорание было ликвидировано пожарными в пассажирском поезде, следовавшем из Воронежа в Москву, на территории Рязанской области. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл в первом вагоне на втором этаже двухэтажного пассажирского поезда Воронеж — Москва возле станции Дягилево. Спасатели отцепили загоревшийся вагон от основного состава. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание генератора. Общая площадь возгорания составила три кв. метра.

Согласно предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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