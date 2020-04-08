Долгопрудный, Московская область, , 21:38 — REGNUM Возгорание кровли завода органической химии произошло в подмосковном Долгопрудном. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Пожар вспыхнул около 20:42 мск на предприятии, расположенном на улице Лихачёвский проезд. Здание трёхэтажное, цельнометаллическое, кровля металлическая. Площадь возгорания составляет около 40 кв. метров.

Информация по эвакуации уточняется, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались 55 человек и 16 единиц техники.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухэтажном здании швейного цеха в Ивановской области.

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