Пенза, , 19:07 — REGNUM В Пензе суд оставил без изменения десять постановлений Шемышейского районного суда, который наложил штраф на общество с ограниченной ответственностью на сумму в 2 млн рублей. Организация «Эколесрайт» признана виновной в незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранных граждан на основании ч.3 ст. 18.15 КоАП, сообщает пресс-служба пензенского областного суда.

Выяснилось, что в 2019 году десять граждан Китайской Народной Республики были приняты на работу в «Эколесрайт». Предприятие занималось распиловкой древесины и изготовлением мебели. В установленный законом трехдневный срок работодатель не сообщил об иностранных гражданах в соответствующий орган, на территории которого нелегалы осуществляли трудовую деятельность.

Представитель деревообрабатывающего предприятия не согласился с вынесенными ранее постановлениями и подал жалобы, в которых ссылался на тяжелое материальное положение организации.

Судебная коллегия Пензенского областного суда оставила жалобы без удовлетворения, но снизила наказание вдвое, с учетом отсутствия тяжких последствий и раскаяния в содеянном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десятки мигрантов-нелегалов трудились на автотранспортном предприятии Хабаровска. 73 гражданина бывших союзных республик были обнаружены на предприятии в ходе рейда, проведенного сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД региона.

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