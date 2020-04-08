Таллин, , 17:58 — REGNUM Подростка, одного из основателей и руководителей международной группировки неонацисткой направленности, задержала полиция безопасности Эстонии (КАПО). Об этом 8 апреля сообщает еженедельное издание Eesti Ekspress.

Подросток 13-ти лет был задержан КАПО в январе текущего года, однако арестовать его правоохранители не могут в связи с возрастом. Установлено, что действуя в сети интернет под ником Commander, школьник стал одним из организаторов группировки Feuerkrieg Division (FKD) неонацистской направленности.

Управление группировкой происходило строго онлайн, поэтому её руководителям достаточно долго удавалось скрывать свой возраст и личность от других членов группы. Судя по перепискам, большинство состоящих в группировке были несовершеннолетними. При этом охват у группировки был огромным: её участники были задержаны и арестованы в нескольких странах, FKD действовала в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии, Эстонии и ещё ряде стран.

Отмечается, что подросток, организовавший группировку, проживает в маленьком городке в Эстонии, посещает школу, его успеваемость по предметам нормальная. По закону страны, несовершеннолетние не несут юридической ответственности, поэтому заключить под стражу его нельзя.

Большая часть переписки между членами группы представляет собой лишь фантазии, но частенько участники обменивались меду собой способами изготовления взрывчатки, либо советами по приобретению огнестрельного оружия. Основная деятельность FKD заключалась в распространении плакатов и флайеров пропагандистской направленности. Своими врачами участники FKD считали ряд меньшинств и социальных групп.

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