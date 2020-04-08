Москва, , 17:52 — REGNUM Московские следователи проверят информацию о рейдерском захвате квартиры музыканта Виталия Николаева, которая ранее появилась в СМИ, сообщает 8 апреля пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.

Речь идет о новостном сюжете, появившемся в эфире «России-1», в котором сообщалось о том, что в квартиру музыканта въехали незнакомые мужчины.

Кроме Николаева в квартире живет его жена и их несовершеннолетняя дочь. Выяснилось, что бывший муж женщины продал часть квартиры перекупщикам, в результате чего в квартиру смогли въехать посторонние.

В данный момент следственные органы проводят проверку.