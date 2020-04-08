Суровикино, Волгоградская область, , 17:44 — REGNUM Трёх мужчин с огнестрельными ранениями госпитализировали ночью 8 апреля в больницу Суровикинского района Волгоградской области. Травмы потерпевшие получили после конфликта с главой одного из районных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили в полиции, 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проезжал мимо поля, на котором работали три тракториста. На почве личной неприязни он избил одного из них и сломал ему ногу. Когда на помощь к коллеге прибежали двое мужчин, фермер достал из автомобиля травматический пистолет и открыл стрельбу. В больнице, куда доставили пострадавших, медики диагностировали у одного тракториста огнестрельное ранение шеи, у другого — шеи и грудной клетки, у третьего — огнестрельное ранение и перелом ноги.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, составлен протокол по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. После рассмотрения материалов в суде фермера могут лишить водительских прав и обязать заплатить крупный штраф.