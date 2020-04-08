Москва, , 17:34 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции о взыскании в пользу СК РФ 64 млн рублей с экс-сотрудников ведомства и других фигурантов процесса, по делу о махинациях при поставках оборудования и материалов во время ремонта ведомственных зданий, сообщает РАПСИ.

Речь идет о решении Кузьминского суда Москвы, который в мае 2019 года признал экс-начальника управления капитального строительства ведомства Алексея Скачкова, экс-руководителя отдела управления закупками Александра Шкутова, а также руководителей нескольких коммерческих компаний, Анатолия Савина, Александра Плесовских и Сергея Касаткина виновными в махинациях при закупках материалов и оборудования при ремонте зданий следственного комитета России.

Суд установил, что в результате сговора сотрудников СК и руководителей коммерческих организаций их компании выиграли тендеры на поставку оборудования и строительных материалов для ремонта зданий СК РФ в Москве. По версии следствия, в из-за махинаций с контрактами было похищено 57 млн рублей.