Воронеж, , 17:01 — REGNUM Семь хозяйственных построек сгорело в результате травяного пожара в Новоусманском районе Воронежской области 8 апреля. Только благодаря усилиям пожарных от огня удалось спасти три садоводческих товарищества в Новоусманском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области

Как сообщается, сообщение о пожаре на заливных лугах возле садоводческих товариществ Светлое, Луч и им. Мичурина поступило около 13:00. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, возник огненный вал, и пожар вплотную приблизился вплотную к домам.

На место для борьбы с пожаром были стянуты все близлежащие подразделения, включая городские, садоводческие товарищества удалось отстоять.

Всего огонь прошёл 15 гектаров поля, повредил семь хозяйственных построек. В настоящее время пожар ликвидирован, обошлось без пострадавших.