Голышмановский район, Тюменская область, , 16:59 — REGNUM В Тюменской области снежный ураган, который бушевал с вечера 7 апреля, буквально замуровал 90-летнюю труженицу тыла Клавдию Шаталову в собственном доме. Спасатели вызволили пожилую женщину из снежного плена, сообщили корреспонденту РЕ с пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

EcUkuhsNysA Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Утром 8 апреля труженица тыла не смогла открыть дверь дома — её завалило снегом. Женщина вызвала спасательную службу по телефону.

KqM32 xKCkw Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На помощь пришли пожарные Голышманово, которые спасли пожилую женщину, расчистив двор. Они также выяснили её нужды по лекарствам и продовольствию. Пока ей всего достаточно. Спасатели выразили готовность прийти к труженице тыла всегда на помощь.