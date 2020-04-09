, 08:53 — REGNUM 8 апреля в 14:00 часов по местному времени Агентство общественного здравоохранения Швеции представило последние данные о ситуации с развитием эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. За последние сутки в Швеции умерли еще 96 человека. Общее число зарегистрированных смертей в стране в настоящее время составляет 687. Об этом 8 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Во время пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения Швеции также озвучили последние цифры по количеству инфицированных. За последние 24 часа было зарегистрировано еще 726 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Общее количество на 8 апреля составляет 7 693 человека.

По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, сейчас существуют все признаки того, что Стокгольм перестанет быть эпицентром инфекции, поскольку она уже достаточно быстро распространяется по другим частям страны.

Сообщается также, что факт того, что инфекция широко распространилась в домах престарелых в Стокгольме, был замечен на прошлой неделе. Согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, 70% людей старше 70 лет, которые умерли в Стокгольме, проживали в домах престарелых. В остальной части страны соответствующая доля составляет всего 4%.