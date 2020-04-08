Москва, , 16:21 — REGNUM Полиция Москвы задержала 22-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении 88-летней пенсионерки под видом работника газовой службы. Об этом 8 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию позвонила 88-летняя пенсионерка, она сообщила, что к ней в квартиру под видом работника газовой службы пришел незнакомый мужчина, он предложил пенсионерке приобрести газовый счетчик, но женщина отказалась, а после его ухода выяснилось, что из кошелька, лежавшего на столе, пропали все деньги.

Позднее полиция задержала 22-летнего мужчину. Ему предъявлены обвинения по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»).