Москва, , 16:33 — REGNUM Анонимы сообщили о «минировании» двух корпусов детской инфекционной клинической больницы №6 в Москве. Об этом 8 апреля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Корпуса больницы расположены на улице Большая Академическая и в третьем Лихачевском переулке. К обоим зданиям направлены экстренные службы города.

В конце марта в Москве также «минировали» Боткинскую больницу.

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