Ростов-на-Дону, , 16:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону установили причину пожара, вспыхнувшего на территории дачного посёлка «Исток» 8 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Распространение огня произошло во время сжигания мусора на приусадебном участке. При этом мужчина проигнорировал соблюдение мер пожарной безопасности.

«На участке отсутствовали первичные средства пожаротушения, что повлекло распространение огня на сухую растительность, хозпостройки и дом на соседнем участке», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что площадь ландшафтного пожара составила 80 кв. метров. На территории трёх строений огонь прошёлся по площади 200 кв. метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

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