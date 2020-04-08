Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM Прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство в ходе строительства школы в Екатеринбурге, где произошло обрушение конструкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство оценит, не нарушалось ли на стройке законодательство об охране труда на стройке, соблюдалась ли техника безопасности.

При возведении пристроя к школе № 167 обрушились временные конструкции. По данным прокуратуры, пострадали двое, один из рабочих всё же доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбуга заявили, что в ходе инцидента никто не пострадал. Информация о происшествии поступила в чрезвычайные службы 8 апреля в 14:25 по местному времени. По предварительной информации, обрушилась опалубка монолитного перекрытия.

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