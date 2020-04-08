Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга ведут поиски злоумышленника, который попытался поджечь церковь. Попытка не удалась. За день до этого был задержан мужчина, нанесший оскорбительную надпись на стену другой церкви.

Сообщение о попытке поджога поступило 8 апреля в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга от охранника одной из церквей на улице Большая Озёрная.

Как установлено, злоумышленник поджег горючую жидкость в банках, находящихся в рюкзаке, метнул рюкзак в здание церкви.

«В результате инцидента было повреждено стекло, горящий рюкзак не попал в здание. Пострадавших нет. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем ранее на Васильевском острове был задержан неработающий мужчина, 1993 года рождения, который подозревается к причастности к нанесению надписей на стены одного из храмов Петербурга в конце марта текущего года.